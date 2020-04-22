فيفي عبده تتوعد بمقاضاة رامز جلال وتسقط زينة أرضاً

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"الخليج 365" من بيروت: بدأت أولى حلقات برنامج "خلي بالك من فيفي"، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده على قناة "إم بي سي مصر". وحلت الفنانة زينة ضيفة في أولى حلقاته. جو من الرعب بثته في الراقصة المصرية في قلب ضيفتها الممثلة الشابة مما أدى لسقوطها ارضاً. Advertisements وفي سياق متصل تحدثت الفنانة فيفي عبده عن وقوعها ضحية برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» المقرر عرضه في رمضان. وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»: «أنا هوديه في داهية لأنه كهربني وحسيت إنه واخديني في إسرائيل بيعاقبوني، معندكش فكرة عمل فينا إيه».

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