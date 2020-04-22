شكرا لقرائتكم خبر عن مش بنافق ولا بطبل.. منة فضالى لريهام حجاج: هتكسرى الدنيا بمسلسلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة منة فضالي رسالة للنجمة ريهام حجاج عبر حسابها بموقع "انستجرام، حيث نشرت مجموعة صور تجمعهما من كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"، معلقة عليها :"ريهام من الشخصيات الجميلة اللي قابلتها في حياتي بجد كل الناس عارفة إني مش بنافق ولا بطبل بس حقيقي بحبها جدا وهي كمان".



منة فضالي

وتابعت :"مبروك يا رورو تكسري الدنيا بمسلسلك و سعيدة إني ضيفه شرف معاكي و ب الشغل معاكي .. انتظرونا في مسلسل لما كنا صغيرين هالة و دنيا و صراع فظيع.. لما كنا صغيرين اخراج استاذ محمد علي. تاليف ايمن سلامه".



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وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البروموهات الخاصة بالعمل والذى احتوت على العديد من اللقطات والمشاهد الممتلئة بعناصر التشويق من حب ورومانسية وهجر وخيانة، وظهر فيه كل الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.، كما انتهت النجمة الكبيرة سميرة سعيد مؤخراً من غناء تترات المسلسل المستمر فى التصوير حالياً.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

تدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .

ورفع القائمون على مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج، حالة الطوارئ للانتهاء من التصوير حيث يكثف المخرج محمد على عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية من المسلسل مع الأخذ بجميع الإرشادات الصحية في مواجهة فيروس كورونا.