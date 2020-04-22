شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: اللي عنده عيال متبهدل متمرمط بشكل مش عادى ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة منى زكى، فيديو طريف من داخل منزلها وهي تشارك أبناءها في ألعابهم بينما يقومون هم بمساعدتها في أعمال المنزل، وعلقت منى زكى على الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم، قائلة: "أنا عارفه أننا الأيام دي كلنا قاعدين في البيت بس اكتر ناس هتحس بالكلام اللي بقوله ده أى حد عنده عيال لو عندك عيال متبهدل متمرمط مش بشكل عادى هي قعدت البيت بتزهق الكبار فأكيد الصغيرين هيزقوأاكتر مننا".

وتابعت في تعليقها: "قعدت أفكر كتير إزاي هما يحاولوا يساعدوني زي ما أنا ساعات بساعدهم في حاجات يعنى، فجالي أفكارإنى ممكن أعمل معاهم حاجات هما بيحبوها وأشاركهم في حاجاتهم عشان هما كمان لما أطلب منهم حاجة وأحب يساعدوا في البيت يعملوها بسهولة خالص يلمعوا خشب الأرض يلعبوا معايا رياضة عشان ميبقش في ازعاج".

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منى زكى

وكانت قد أعلنت النجمة منى زكى عن استمرار فريق عمل مسلسلها " تقاطع طرق" فى تصوير المسلسل حاليا، بدون العلم بموعد عرض المسلسل سواء فى السباق الرمضانى أو خارجه، وذلك نظرًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذى أصاب العالم فى لمحة من البصر.

وأكدت فى بيان لها عبر صفحتها الشخصية علي إنستجرام، أن فريق العمل مستمر فى التصوير فى الأماكن الداخلية ، مع التشديد علي الاجراءات الطبية التى يستخدمها الجميع من تعقيم وتطهير جميع الآلات والمعدات المستخدمة فى التصوير، كما نفت أسرة المسلسل شائعة تعرض أحد أفراد المسلسل للإصابة بفيروس كورونا، حيث أشيع مؤخرآ إصابة المساعدة الشخصية للنجمة منى زكى بالفيروس، وهو ما نفاه فريق العمل جملة وتفصيلا.

وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، حيث تتزوج من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع امرأة أخرى، وتدخل فى صراعات طويلة معه خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.