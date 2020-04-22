شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج ومنة فضالى من كواليس تصوير "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة ريهام حجاج عن حبها للفنانة منة فضالى، وشاركت جمهورها صورة لهما من كواليس تصوير مسلسل " لما كنا صغيرين"، عبر حسابها على إنستجرام، و كتبت على الصورة، قائلة:" منوشتي الحلوة بحبك حبيبتي"، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البروموهات الخاصة بالعمل والذى احتوت على العديد من اللقطات والمشاهد الممتلئة بعناصر التشويق من حب ورومانسية وهجر وخيانة، وظهر فيه كل الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.، كما انتهت النجمة الكبيرة سميرة سعيد مؤخراً من غناء تترات المسلسل المستمر فى التصوير حالياً.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

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تدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .

ورفع القائمون على مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج، حالة الطوارئ للانتهاء من التصوير حيث يكثف المخرج محمد على عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية من المسلسل مع الأخذ بجميع الإرشادات الصحية في مواجهة فيروس كورونا.