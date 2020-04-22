شكرا لقرائتكم خبر عن الحظر وأيامه .. إيمى طلعت زكريا ترقص على مهرجان شعبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر ابداعات الحظر بمزيد من الفيديوهات الطريفة التي يتفاعل فيها الفنانين مع ساعات الحظر المنزلي الطويلة ، حيث ظهرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، وهي ترقص على أحد المهرجانات الشعبية من منزلها، وشاركت "ايمى" الفيديو الذي نشرته على "تيك توك"، أيضا على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاربعاء، وهي ترقص على الأغنية الشعبية وعلقت ساخرة: " يا جماعه لازم الحظر يتفك بسرعه "????????.

وفي وقت سابق، وجهت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا رسالة لوالدها الراحل طلعت زكريا، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تعليقا على صورته "كل عام وقبرك نور ونعم، كل عام ورحمة الرحمن تظلك.. كل عام ودعائى لك لا يفارق لسانى.. رمضانك بالجنة أجمل .. رحمك الله يا أطيب قلب.. اللهم آمين".



ايمى طلعت زكريا على انستجرام

وكشفت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، أنها كانت تخاف من رؤية مشهد قبر والدها منذ الصغر، حيث نشرت ايمى، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لـ"لافتة" موضوعة على مقبرة والدها، صحبتها بتعليق: "من أول ماكبرت وحسيت بحب وحنيه أبويا، كنت بخاف أشوف الصورة دى فى يوم من الأيام وأقول لنفسى أنا وقتها هعمل ايه، أنا ممكن أموت، بس ربنا كبير أوى وبيصبر على فراق حبايبنا، بس مش بيخلينا ننساهم".

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وتابعت ايمى: "كفاية إنه كان راجل وأب عظيم، ربى انه ليس معى، ولكنه فى قلبى وفى دعائى دائما، انتقل إلى جوارك، ولكنه موجود ف كل تفاصيل حياتى، إلهى ارحم أبى بقدر ماتمنيت له البقاء".

ورحل طلعت زكريا عن عالمنا فى شهر أكتوبر الماضى بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.