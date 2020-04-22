شكرا لقرائتكم خبر عن الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي أول ممثل كوميدى يتولى منصب الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن يعلم خلال مشاركته في مسلسل تلفزيوني قدم فيه شخصية أستاذ تاريخ يصبح رئيسا للدولة بعد تنديده بالفساد المزمن، ويتحول الخيال إلى حقيقة، بعد أن أعلن الممثل فولوديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا، العام الماضى، ودخل الممثل السياسة بإعلانه ترشحه وكأنه جزء من عمل استعراضي. وبعد مرور 4 أشهر حقق فوزا ساحقا على الرئيس السابق بترو بوروشنكو، ووعد بإيصال أشخاص "يفكرون بعقلية القرن الحادي والعشرين" إلى السلطة.

زلنسكي المعروف على نطاق واسع كممثل كوميدي، ومخرج، ومنتج، وكاتب سيناريو، حديث العهد في عالم السياسة وقد اشتهر في بلاده بمواهبه في عالم الكوميديا، لم يخض حملة رئاسية عادية بل اختار أن يضفي عليها الطابع المسرحي وأن يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي.

فولوديمير الذي لم يشغل أي منصب سياسي قط، ولد في مدينة كريفوي روغ الأوكرانية، وكان يُشارك في العروض المسرحية في المدرسة وتعلم وقتها العزف على الجيتار، وعقب انتهاء دراسته، انضم لكلية الحقوق في جامعة كييف، وكان يركز أثناء دراسته الجامعية على التمثيل وتمت دعوته للمشاركة في الفريق الفني "ترانزيت" في المسابقات الكوميدية "كا في إن".

وسرعان ما انضم إلى الفريق الأوكراني الموحد الذي أدى فيه الدور الرئيسي، ولكنه ظل مغموراً مع ذلك، ثم أنشأ فريق «كفارتال 95» للكوميديا. من عام 1998 إلى عام 2003، وأدى فيه الدور الرئيسي، وقضى أعضاء الفريق الكثير من الوقت في جولات فنية في موسكو وما يلي الاتحاد السوفييتي.

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وفي عام 2003، بدأ الفريق في إنتاج برامج تلفزيونية للتلفزيون الأوكراني ثم قام في عام 2008 ببطولة فيلم روائي طويل بعنوان «حب في المدينة الكبيرة» وأتبعه بجزء ثانٍ مكمل له، وواصل مسيرته الفنية في فيلم «رومانسية في المكتب» في عام 2011 ثم فيلم «رزيفسكي مقابل نابليون» في عام 2012. كما لعب دوراً رئيسياً في فيلم «الموعد الأول» الذي أنتج في عام 2012، وتم إنتاج أجزاء أخرى من الفيلم في عامي 2015 و2016.

عام 1997 قرر الممثل الكوميدي الانفصال عن فرقة "ترانزيت" وإنشاء فريق "كفارتال 95"، وذاع صيته وشهرته عام 1998 خلال مشاركته في مسابقة" KVN" الكوميدية على التلفزيون الروسي، وبدأ زلنسكي عام 2003 مع فريقه برنامج كوميدي على التلفزيون الأوكراني، تناول خلاله القضايا السياسية في أوكرانيا بشكل كوميدي.

ويشتهر زيلينسكي، البالغ من العمر 41 عاما، بتقديمه شخصية رئيس الجمهورية في المسلسل التليفزيوني الكوميدي "خادم الشعب"، إذ يقوم بدور مدرس تاريخ قادته الصدفة ليصبح رئيسا للجمهورية، ويعمل هذا الرئيس على محاربة الفساد وهدم مراكز البيروقراطية ورموز السلطة الفاسدة.

في سن 17، انضم زيلينسكي إلى فريق محلي شارك في (مسابقة كوميدية) وسرعان ما انضم إلى الفريق الأوكراني الموحد الذي أدى فيه الدور الرئيسي، ولكنه ظل مغموراً مع ذلك، ثم أنشأ فريق «كفارتال 95» للكوميديا. من عام 1998 إلى عام 2003، وأدى فيه الدور الرئيسي، وقضى أعضاء الفريق الكثير من الوقت في جولات فنية في موسكو وما يلي الاتحاد السوفييتي.

وفي عام 2003، بدأ الفريق في إنتاج برامج تلفزيونية للتلفزيون الأوكراني ثم قام في عام 2008 ببطولة فيلم روائي طويل بعنوان «حب في المدينة الكبيرة» وأتبعه بجزء ثانٍ مكمل له، وواصل مسيرته الفنية في فيلم «رومانسية في المكتب» في عام 2011 ثم فيلم «رزيفسكي مقابل نابليون» في عام 2012. كما لعب دوراً رئيسياً في فيلم «الموعد الأول» الذي أنتج في عام 2012، وتم إنتاج أجزاء أخرى من الفيلم في عامي 2015 و2016.