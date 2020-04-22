شكرا لقرائتكم خبر عن ملعون أبو المرض.. زكي فطين عبد الوهاب يكشف عن أزمة جديدة له بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن أزمة جديدة فى حياته، حيث أعلن عن إفلاسه و شعوره بالخنقة والضيق لعدم تمكنه من عمل دور جديد جاء إليه بسبب نصيحة الأطباء له عن عدم مقدرته على ذلك لقلة مناعته فى ظل انتشار فيروس كورونا.



زكي فطين عبد الوهاب

وكتب زكي فطين عبد الوهاب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" انا مخنوق .. جالى مسلسل مع المخرجه الموهوبه "مريم أبو عوف" .. دور كوميدى .. مش كوميدى .. دور أقرب للسخريه أخيرا .. بس للأسف الدكتوره بتاعتى منعتنى من النزول للتصوير بسبب " الكورونا" .. لان مناعتى أضعف من الشخص الطبيعى .. خصوصا بعد جلسات ال "chemo" .. ورجعنا تانى للفلس والخنقة .. ملعون أبو المرض".

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من ناحية أخرى قال الفنان زكى فطين عبد الوهاب لـ"الخليج 365"، إنه يشارك فى مسلسل "النهاية"، مع النجم يوسف الشريف كضيف شرف، موضحا أنه انتهى من تصوير جميع المشاهد التى يظهر فيها، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج شركة سينرجى، واخراج ياسر سامى ويشارك فى بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل ومحمد لطفى وناهد السباعى وسهر الصايغ وآخرون.

وكشف مؤخرا الفنان والمخرج زكى فطين عبد الوهاب، بعد إصابته بمرض سرطان الرئة الذى عانى منه وحتى وصوله لنسبة شفاء كبيرة منه، بأن بعض الفنانين وقفوا بجواره سواء بشكل معنوى أو غيره، ولكن مهما حدث فالنجمة الراحلة نادية لطفى كانت أكثرهم وكانت الأم الثانية له التى كانت دائما السؤال عليه بشكل مستمر.

وقال زكى فطين عبد الوهاب ، بأن لولا الراحلة نادية لطفى لم أكن استطع أن أفعل أى شئ، وحسيت بأنى مفقدتش أمى، وكان لديها ثقة بأنى سأشفى من هذا المرض، وكانت تتحدث معى عن كيفية مقاومتها للمرض وكان لديها إلحاح كبير فى متابعة سير الإجراءات بشكل سليم ومتابعة التحاليل ومواعيد الأطباء والجلسات، أنا بالفعل أفتقد هذه الإنسانة الرائعة .