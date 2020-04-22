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خروج مسلسل محمد عبد الرحمن ومحمد سلام من السباق الرمضانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" الذى يقوم ببطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد سلام، من العرض في السباق الرمضاني هذا العام، رغم استمرار تصويره حتى اليوم، إلا أن القناة المتعاقدة على عرض أعلن عن قائمة مسلسلاتها في شهر رمضان ولم تتضمن العمل، إضافة إلى عدم طرح أي برومو أو بوسترات دعائية للعمل.

مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" تدور أحداثه في 15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، إخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل ومحمد محمود وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت وهلا السعيد وآخرين وكان مقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان.

وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وعدد من ضيوف الشرف،  والمقرر عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.

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وخاض محمد عبد الرحمن "توتا" السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "الواد سيد الشحات" بمشاركة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد محمود ومجموعة من ضيوف الشرف، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

 

 

 

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