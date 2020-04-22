شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يودع "ليالينا 80" نهاية الأسبوع الأول من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم إياد نصار تصوير مشاهده في مسلسل "ليالينا 80" بحى عماد الدين في مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك قبل يومين من بدء عرض العمل حصرياً على شاشة cbc مع أول أيام شهر رمضان، حيث مقرر أن يستمر إياد في تصوير دوره طوال الأسبوع الأول من الشهر الكريم وبعدها يودع العمل نهائياً.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات.

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وفى سياق آخر يظهر اياد نصار كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة والمقرر عرضه بشكل حصرى على قناة ON في شهر رمضان، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وويتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017.

ويعود اياد نصار إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابه عن العامين الماضيين حيث قدم آخر أعماله مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن عام 2017، وبعدها قدم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من نوعية الـ 60 حلقة وتم عرضه أواخر العام الماضى.