بلقيس في أجمل بث مباشر في تاريخ انستغرام.. مع من ستجتمع؟

ضربت النجمة بلقيس موعداً مع الجمهور العربي في لقاء مباشر على انستغرام، اليوم الاربعاء الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية.

والمفاجأة ان الحفلة المباشرة ستجمعها مع والدها الموسيقار الكبير أحمد فتحي.

عن هذا الموضوع قالت بلقيس: “احلى وأجمل بث مباشر في تاريخ انستغرام سيجمعني مع بابا الحبيب”. وتابعت: “انتظروني اليوم الأربعاء الساعة ١١ مساءً بتوقيت السعودية في بث انستا مباشر واحاديث شيقة عن الطفولة والفن وسندندن قليلاً، وسأبلغكم عن برنامجي الرمضاني في سنابشات وقصص أخرى”.

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وكانت بلقيس قد أطلقت منذ أيام أغنية “أرجوك” برؤية وتوزيع جديدين، وهي من كلمات احمد العلوي، الحان احمد الهرمي وتوزيع سيروس.

الأغنية هادئة، سعت بلقيس الى ادخال البيانو والجيتار اليها وقدمتها للجمهور بقالب جديد لافت.

نذكر ان الأغنية من ألبوم “أراهنكم” الذي أطلقته بلقيس في عام 2017. كما أنه سبق لها وصورتها مؤخراً على طريقة الفيديو كليب الذي طرحته في 11 فبراير 2020 حيث أحبت بلقيس أن توجه رسالة من خلال الفكرة فوثقت قصة شقيقتين وقع الخلاف بينهما بعدما تزوجت واحدة منهما شاباً استولى على كل ممتلكات العائلة بعدما منحته كل شيء من خلال وثيقة قانونية، هذا ما أثر على حياة والدتهما التي توفيت جراء الحزن ووقع الخلاف بين الشقيقتين والابتعاد عن بعضهما. ووجهت بلقيس في نهاية الكليب رسالة الى الجميع، وكتبت “بادروا بالسلام قبل فوات الأوان ولا تجعلوا الكبرياء يفقدكم أجمل الأشخاص والعلاقات”.