مطلق السلطان يكشف هوية مسرب فيديو توبيخ نهى نبيل لطفلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعل نجم السوشال ميديا السعودي مطلق السلطان الخلاف مع العديد من الأشخاص وذلك في مقطع فيديو مطول عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"،

وبدأها مع الناشط على مواقع التواصل وائل خلف، مؤكدًا أنه يدعي أنه سعودي الجنسية ولكنه في الحقيقة سوري، وأنه منذ عام 2017 وهو يسب السعودية ويستهدفها بدعم من دولة خليجية -لم يذكر اسمها-.

وشارك مطلق السلطان في معرض حديثه عن عدد من الخلافات التي وقعت مع مشاهير في الكويت العديد من الأدلة حيث وثقّ بمقطع فيديو حديثا لشخص يكشف من خلاله عن حقيقة وائل خلف وهو شبيح سوري تبرأ منه أهل بلده، وعن عمليات السرقة التي قام بها.

وتناول مطلق السلطان في حديث مسألة الفيديو الذي نُشر للفاشينيستا الكويتية نهى نبيل وهي توبخ طفلها منوهًا أن الفاشينيستا جمال النجادة بالتنسيق مع وائل خلف هي التي تقف وراء تسريب مقطع الفيديو لنهى نبيل موضحًا أن وائل خلف دُفع له من بعض الأشخاص لكي ينشر الفيديو منوهًا أنه من ظل وراء المقطع حتى يُظهر الحقيقة.

وأكد أن وائل خلف استطاع أن يجذب إليه مشاهير الكويت كي يتابعوه منوهًا أنه كان برفقة أبرار الكويتية وتأكد من متابعتها له، كما عرض تسجيلات صوتية لنهى نبيل وهي تتحدث معه عبر تطبيق "واتس آب" و"سناب شات" وهي تشكره على تتبعه للمقطع وفضح أمر وائل خلف.

وشارك مطلق السلطان مقطع فيديو لفتاة وهي تشرح كيفية تعرضها للابتزاز من أحد الأشخاص وكانت تعرف أن من يقوم بهذا الابتزاز هو وائل خلف لكنها لم تذكر اسمه، ومع نشر وائل خلف لمقاطع صوتية عن وائل خلف تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتم تدشين هاشتاغ يحمل وسم #مطلق_السلطان_يجلد_وايل_خلف بعدما كشف مطلق السلطان عدة حقائق على وائل خلف.

وشنّ المغردون هجومًا حادًا وانتقادات ضد وائل خلف ومما قاله المغردون عبر الوسم قول أحدهم: "صدقوا الغرب إنه سعودي وعلى باله أنا مصدقين النوري #مطلق_السلطان_يجلد_وايل_خلف".

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وقال مغرد آخر: "#مطلق_السلطان_يجلد_وايل_خلف ما شاء الله عليك كفوو عليك يامطلق ماقصرت".

وأردف مغرد قائلًا: "#مطلق_السلطان_يجلد_وايل_خلف فخورين فيك يامطلق السلطان بتوضيح الحقائق للناس شكر خاص لشجاعتك يابطل .. الله يكثر من أمثالك".

واستطرد أحدهم قائلًا: "#مطلق_السلطان_يجلد_وائل_خلف الله يحميك يامطلق السلطان ويحفظك من كل شر كفو والله عليك ياما تحت السواهي دواهي".

حزنت ع نهى نبيل وكيف ان القذره جمال نجاده ورا تسريب فيديو ولدها اختصرت لكم السالفه #مطلق_السلطان_يجلد_وايل_خلف

وكان مطلق السلطان قد نوّه في مقطع الفيديو أنه لا يستهدف الكويت ويقف دائمًا في صف الحق حتى لو لم يكن له علاقة ببعض الأشخاص، ولكن هناك العديد من الأحاديث تنتشر بين بعض المشاهير في الكويت للتعميم على قضية غسل الأموال الشهيرة وعدم التطرق إليها.

يشار إلى أن مطلق السلطان هو نجم سوشال ميديا سعودي، برز خلال السنوات الماضية بسبب اتباعه خطا خاصا به في هذا المجال، ونشره جميع التعليقات والرسائل التي يريد إيصالها بطريقة كوميدية، كما اقتحم السلطان عالم الموضة بنشره العديد من الصور الخاصة به يظهر فيها بإطلالات مختلفة ومميزة.

ويعد مطلق من أكثر الشخصيات إثارة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يرى البعض أن لوسامته دورا كبيرا في انتشاره بين مستخدمي السوشال ميديا خاصة من فئة المراهقين.

وفي الوقت الذي يحظى به بشعبية كبيرة بين أوساط الشباب، يعده الكثيرون أنه مثال سيئ للأطفال والذين يقتدون به، مطالبين بضرورة الحد من انتشار مثل هذه النوعية من الفيدوهات لتأثيرها السلبي على جيل الشباب.