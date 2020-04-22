ديمي لوفاتو تجمع 2 مليون دولار بيومين لمن يعانون من أمراض عقلية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تهتم النّجمة العالمية ديمي لوفاتو، البالغة من العُمر 27 عامًا، بالعديد من القضايا في حياتها، ولطالما كانت مُنفتحة في قضية الصّحة العقلية ومُعاناتها منها لسنواتٍ طويلةٍ في حياتها.

واليوم، ومع فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وتأثرت به الولايات المُتحدة أكثر من أي بلدٍ آخر على صعيدي عدد الإصابات والوفيات، لم تقف ديمي مكتوفة الأيدي، واستغلّت حاجة النّاس في هذه الظروف الصّعبة وحجرهم في منازلهم، وأطلقت حملة تبرّعات لدعم من يُعانون من الأمراض العقلية.

وبالفعل، نجحت الحملة بشكلٍ ضخم، وجمعت لوفاتو 2 مليون دولار حتّى الآن، مع العلم بأنّها أطلقت الحملة منذ يومين فقط.

وعبر حسابها في إنستغرام، أعلنت أنها تساعد في إطلاق صندوق الصحة النفسية The Mental Health Fund، لمساعدة أولئك الذين يعانون من القلق والأمراض العقلية وسط جائحة الفيروس التاجي عن طريق دعم أربع منظمات مخصصة للاستشارات في الأزمات عبر الرسائل النصية.

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وكتبت في تعليق عبر حسابها على إنستغرام: "لقد تُرك الكثيرون بمفردهم بأفكارهم وقلقهم ومسيئيهم - ويكافحون الرّيبة في هذه الأوقات. لهذا السبب أنا أساعد في إطلاق #TheMentalHealthFund لدعم المنظمات التي تلبي الطلب المتزايد في مجال استشارات الأزمات بسبب COVID-19. أنت لست وحدك، المساعدة سريعة ومجانية ومتوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يهدف صندوق الصحة العقلية إلى جمع 5 ملايين دولار من خلال صفحة GoFundMe لدعم خط الرسائل النصية للأزمات في الولايات المتحدة، والمنظمات المماثلة لاستشارات الأزمات في المملكة المتحدة وأيرلندا وكندا.

وقالت لوفاتو لمجلّة "بيبول": "من المهم جدًا أن يمتلك الناس هذه الخطوط لأنك أحيانًا تشعر بالوحدة حقًا ولا تعرف إلى أين تتجه أو مع من تتحدث. أنت تخشى أن تكون هذه الأفكار مظلمة للغاية، وتحتاج إلى توجيه. هذا هو المكان الذي يأتي فيه هذا. يمكن أن يوفر المساعدة للأشخاص الذين يعانون."

وأضافت المُغنّية: "طلب المساعدة ليس علامة ضعف. إنها علامة قوة. في كثير من الأحيان يخبرنا مجتمعنا أنه إذا طلبنا المساعدة، فنحن ضعفاء. لكن أقوى شيء يمكن أن يفعله شخص ما هو اتخاذ الخطوة الأولى في الحصول على المساعدة، مهما كان الشكل أو الطريقة لذلك".

يُذكر أنّ المُغنّية ديمي لوفاتو عانت من الاكتئاب واضطراب الأكل وإيذاء الذات وإساءة استخدام المواد المُخدّرة، مما أدى إلى استهلاكها جرعة زائدة في عام 2018 بعد ست سنوات من الابتعاد عن المخدرات.