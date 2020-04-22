سارة أبي كنعان في عملين منتظرين خلال شهر رمضان

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"الخليج 365" من بيروت: تستعد الممثلة سارة أبي كنعان للمشاركة في السباق الرمضاني الحالي، حيث ستطل بشخصيتين مختلفتين من خلال عملين مختلفين وهما مسلسل "بالقلب" ومسلسل "حوا".

وفي التفاصيل، تعيش سارة أبي كنعان حالة من السعادة بسبب عرض مسلسل "بالقلب" خلال شهر رمضان الحالي على شاشتي LBCI و beIN.

وقد شاركت سارة الخبر مع متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت مقطع من شارة المسلسل علي حسابها الخاص على موقع انستغرام وعلقت بالقول: " ينعاد على الجميع الجميع وانشالله الايام الجاي بتكون احسن وبهالمناسبة حبيت شارككن خبرية بتفرح واللي هي انو مسلسل بالقلب رح ينعرض خلال شهر رمضان الكريم على شاشتي LBCI و beIN

نطرنا كتير وبتمنى هالمسلسل يغيرلكن جوّ ويبسطكن خصوصي بهالظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها ! فيكن تسمعو الغنية الرائعة كلمات وانتاج علي المولى كاملة على الرابط الموجود بالbio ???????? دعمكن هو نجاحنا ❤️".

وبدورهم، عبر محبو سارة ومتابعوها بالإضافة الى العديد من الشخصيات في الوسط الفني والدرامي، عن حماسهم لمسلسل "بالقلب" حيث من المتوقع أن يحقق نجاح كبير.

يذكر أن سارة تلعب دور “ديانا” التي التي ترفض قسوة المجتمع وتواجه الظلم بوتيرة أحداث شيقة جداً .

" بالقلب" من بطولة سارة أبي كنعان، وسام فارس، بديع أبو شقرا ، غبريال يمين، كارمن لبس، دارينا الجندي، نوال كامل وعدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية وهو من تأليف طارق سويد، إخراج جوليان معلوف وإنتاج مي ابي رعد.

من جهة أخرى، تطل سارة أيضا على الجمهور العربي من خلال مسلسل "حوا" من سلسلة "الحب جنون 3" على قناة روتانا دراما. يحكي المسلسل قصة حب تدخل فيها أطراف عديدة فتتعرض إلى زلزال كبير لتكون نتائجها إيجابية بالنسبة للبعض وغير مرضية وسلبية لآخرين، وتشارك سارة في "حوا" الى جانب عدد كبير من نجوم الدراما العربية واللبنانية ومنهم ميلاد يوسف، مصطفى المصطفى، وسيم الرحبي ، وغيرهم.

يذكر أن الممثلة الشابة شاركت في تصوير مسلسلي "دانتال" و "دفعة بيروت" ، اللذين أصبحا خارج السباق الرمضاني الحالي بسبب الوضع الراهن الذي يعيشه العالم اليوم جراء فيروس كورونا.

