"تزوج شقيقتين بريطانيتين وابنه فنان".. حكايات عباس فارس

محمد اسماعيل - القاهرة - في 22 أبريل 1902، ولد الفنان الكبير عباس فارس، صاحب الحضور القوي وواحد من مؤسسي فن التمثيل في مصر، ولد عباس فارس في حي المغربلين بالقاهرة.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات عباس فارس:

حكاية عيد الميلاد

لا يعرف أحد على وجه الدقة، تاريخ الميلاد الحقيقي للراحل عباس فارس، البعض يشير إنه ولد في 22 أبريل، والبعض يذهب إلى كونه من مواليد 16 يناير، وأن كان الأرجح وفقا لأرشيف الصحافة المصرية فالفنان الكبير من مواليد 22 أبريل، لكن المتفق عليه أن الفنان الراحل توفي في 13 فبراير 1978.

البداية الفنية:

بدأ عباس فارس مشواره الفني مع فرق الهواة، ثم انضم إلى فرقة جورج أبيض المسرحية الشهيرة، وفي هذه الفرقة أثبت موهبته الفنية لكنه لم يحقق أي شهرة، وتنقل بعدها للعمل بين عدد كبير من الفرق المسرحية في هذا الوقت، ومنها: "فرقة نجيب الريحاني، فرقة مصر، الفرقة القومية"، وغيرها من الفرق في مصر.

ومع بدايات السينما، كان للنجم عباس فارس نصيب من الانطلاقة، فشارك في عام 1929 في فيلم "بنت النيل"، من تأليف و بطولة عزيزة أمير، ومن اخراج عمر وصفي.

وقدم فارس 150 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح، وكان آخر أعماله الفنية في عام 1973، حين شارك بدور "زكى سليم، مرسى أبو دومة" في فيلم " العنيد" من بطولة فريد شوقي وإخراج حسن الصيفي.

- فيلم أمريكي

شارك فارس في الفيلم الأمريكي الشهير "Egypt by three" في دور "الشيخ"، ومن إخراج فيكتور ساتلوف، وقام بدور رواي الفيلم الفنان الشهير جوزيف كوتين، وشارك مع فارس الفنان حسن البارودي والفنان محمود المليجي.

جمال فارس

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ربما لا يعرف الكثيرون، أن الفنان عباس فارس هو والد الفنان جمال فارس، ربما لأن جمال فارس لم ينل شهرة والده، ربما لأنه لم يستمر في التمثيل، حيث قدم جمال بعض الأفلام مثل "وهيبة ملكة الغجر، الشرف غالي، ليلة غرام".

ولاعتزاله المبكر فتاريخ جمال فارس السينمائي به 7 أفلام، معظمها شاركه بها والده الفنان عباس فارس.

قصة حب جمال

ارتبط جمال، بعلاقة عاطفية مع "باربارا" طليقة الفنان رشدي أباظة الأجنبية والدة ابنته قسمت، وانتهى الأمر بزواج جمال من باربارا، وسافر جمال معها إلى بريطانيا، وعاش معها في لندن، حيث أسسا معا شركة للإعلانات، حتى وافته المنية خارج مصر في عام 1983.

عباس فارس مع نجيب الريحاني



نساء في حياة عباس فارس

تزوج الفنان الكبير عباس فارس، وفقا لصحيفة "القبس الكويتية"، من امرأة بريطانية بعد أن اشترط عليها أن تعتنق الإسلام كشرط للزواج به، فوافقت على الفور، وأشهرت إسلامها، وأتت معه إلى مصر، وأنجب منها ابنه جمال، وكان عباس فارس يعلمها بنفسه أصول الإسلام.

توفيت زوجة عباس فارس، فتزوج من شقيقتها بعد اعتناقها الإسلام أيضا، وعاشت معه وربت ابن شقيقتها، كما أنجبت له ابنه الثاني إسلام.

وفاة عباس فارس

ظل 5 سنوات دون أي عمل، وقتها تخصص في الدعوة إلى الله، وكان يذهب إلى المقاهي والنوادي يدعو الناس إلى الدين الإسلامي، كان عباس فارس متصوفا، لا يترك المصحف إلا أمام الكاميرا فقط.

وعانى في آواخر أيامه من الوحده و التجاهل إلي أن مات وحيداً في منزله بالعباسية عام 1978، قبل 5 سنوات من وفاة نجله جمال.