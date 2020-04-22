تراند اليوم : ممثل مصري شهير: أصبت بفيروس خطير في السعودية

كشف الفنان "شيكو" عن إصابته بفيروس "مارسا"، والذي تتشابه أعراضه مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال "شيكو" في تصريحات تليفزيونية، إنه يتبع كافة الإجراءات الوقائية، ولا يخرج من المنزل، لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد بعد إصابته منذ فترة بفيروس "مارسا"، أثناء تواجده في الرياض للمشاركة في موسم الرياض.

وفيروس "مارسا" نوع من الجراثيم كانت بداية انتشاره في عام 2007، وتسبب في إثارة حالة من الرعب الشديد، بعد أن أدى إلى وفاة 11 ألف شخص، وأيضًا تسبب في إغلاق المدارس وتقليل التجمعات.

وأضاف، أنه عانى كثيرًا خلال هذا المرض وكان ينام لساعات طويلة تصل إلى 19 ساعة. وأشار إلى إذا خرج في أي يوم يخرج بالكحول خاصة مع قلق والده وأسرته عليه كثيرًا.