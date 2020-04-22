سما المصري بين اطلالتين.. بالحجاب وبقميص النوم!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 09:49 صباحاً - كعادتها تلجأ الفنانة سما المصري الى اثارة الجدل سواءا عبر الصور والفيديوهات او المواضيع التي تطرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه المرة ، نشرت سما المصري صورة تجمع اطلالتين لها واحدة بالحجاب والاخرى بقميص النوم وسالت متابعيها ان يختاروا الافضل. وعلقت سما المصري على الصورة كاتبة: “من غير نفاق انا احب رقم 1 بس مش قادره اعمله…ادعولي… أبدعوا باه بس من غير تريقه.”. وتراوحت تعليقات سما المصري بين من دعا لها بالهداية وبين من أبدى اعجابه بالاطلالة الثانية.

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