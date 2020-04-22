هل تنضم نجوى كرم الى “تيك توك”؟ اليكم جوابها المفاجئ

Apr 22, 2020
قررت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم ان تخوض تجربة “تيك توك” على طريقتها الخاصة وذلك من خلال جمهورها، الذي اجتاح التايملاين بعشرات المقاطع من الفيديوهات بصوتها عندما كانت تتحدث عن إيقاعات الدربكة أو من اطلالات مختلفة لها.
نجوى علقت على تويتر بالقول: “يخرب بيتكم كيف حولتوا الـ Tik Tok لـ Tak-Dom وولعتوها، أراقبكم وسعيدة بكم”.
وفي أول تصريح لها، أكدت نجوى أن الجمهور عندما يكون حقيقيا وبين يديه مواد عمرها 25 سنة من العطاء، هنا هؤلاء المعجبون لديهم المقدرة والامكانية انهم يعملون على هكذا تطبيقات. وأثنت على اجتهاد الجمهور الذي فاجأها بالفيديوهات القديمة التي تعود الى سنوات مضت وحتى الآن.
نجوى التي قامت بإعادة نشر الفيديوهات عبر حسابها على تويتر، أكدت ان هناك مقاطع قام الجمهور بمجهود لتنفيذها وهذا ما اعجبها جداً خاصة ان كل تطبيق له ايجابيات وسلبيات ولكن من جهتها تستعمل التطبيقات للأشياء الايجابية.
وهل ستنضم نجوى كرم الى تطبيق تيك توك وتقدم فيديو؟ قالت نجوى “مني شاطرة بالتمثيل أبداً”.
في النهاية، وجهت نجوى رسالة الى الأصدقاء والاهل والجمهور والأحباب في زمن كورونا، مشيرة الى ان هذه المرحلة ستمر لأن ليس هناك من شيء في هذه الدنيا إلا وله نهاية.
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