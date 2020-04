شمس الكويتية تهاجم علا الفارس: سيجارا لابسة فستان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الفنانة شمس الكويتية في حملة الهجوم ضد الإعلامية الأردنية علا الفارس، بعد التغريدة التي نشرتها وأثارت جدلًا واسعًا، حيث تم اتهامها بالسخرية من انهيار أسعار النفط بالمملكة العربية السعودية.

وكانت علا الفارس قد كتبت تغريدة غامضة عبر حسابها الشخصي بـ"تويتر" قالت فيها: "5 بدولااااااار !.. راح ملح الحبيب".

الأمر الذي فسره العديد من رواد السوشال ميديا، بأنه سخرية من انهيار أسعار النفط، وشن كثيرون هجومًا حادًا عليها.

ودخلت شمس الكويتية على خط الأزمة بتعليق ناري، عبر حسابها بـ"تويتر"، كتبت فيه: "الحقد والغل مرض يُستوجب العلاج منه ومن علاماته يخلي جسم الحاقدة والكيادة مثل سيجارا لابسة فستان".

ونال تعليق شمس إعجاب عدد كبير من رواد "تويتر"، واصفين إياها بالجريئة، وأنها أفحمت علا الفارس التي لم ترد عليها حتى الآن.

بينما ردت علا الفارس على هجوم المتابعين بتغريدة قالت فيها: "أتفقد تويتر وأدهشتني الردود أسفل هذه التغريدة، نتحدث عن العقود الآجلة غرب تكساس/ ترامب /، لا أفهم لماذا يقوم بعض المغردين بتحوير كل شيء وكأنه موجه لهم وينهال بالسب والشتم وكلام طبعًا معروف لديكم، هذا العالم مساحة للتعبير المحترم Take it easy… ترا over وضعكم".

واعتادت شمس الكويتية على إثارة الجدل بتعليقاتها الجريئة وتصريحاتها من حين لآخر، كما لم يخل حسابها بـ"إنستغرام"، من الإطلالات التي طالما نالت انتقادات حادة من قبل متابعيها.

وكانت آخر فصول شمس المثيرة للجدل، عندما علقت على أزمة فيروس كورونا، قائلة: "الأزمة الاقتصادية ما بعد كورونا إلي ما رح ينتفض وما رح يهتز وما يخترع شي يخليه حد مهم في الحياة راح ينداس، رح يكون العالم عبارة عن اثنين عبيد وأسياد، الثالث هذا الي كان في النص الطبقة الوسطى راح تختفي، وهي كورونا حصلت ع الأغلب عشان كذا".

وأضافت باقتباس من القرآن الكريم وصفه المتابعون بأنه لا يتناسب مع حديثها؛ لأن له معنى آخر: "إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا".

وتابعت: "يا تكون من السادة، يا تكون من العبيد الموضوع كثير حقير مثل ما كانت الأفلام الأمريكية تقول لنا وما كنا نصدق".