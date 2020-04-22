فيفي عبده تتعرض لاتهامات بالفبركة بعد عرض أول حلقة من برنامجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تكد تمر ساعات قليلة على تعاطف البعض مع الفنانة المصرية فيفي عبده بعدما أعلنت عن تعرضها للضرر في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه مواطنها الفنان رامز جلال ولجوئها لرفع دعوى قضائية بسبب ضعف السمع الذي أصاب أذنها بسبب "الكهرباء"، انقلب ضدها رواد السوشال ميديا مع عرض أولى حلقات برنامجها الرمضاني "خلي بالك من فيفي" والذي يصنف كبرنامج مقالب أيضًا.

وتعرضت فيفي عبده لهجوم على نطاق واسع من الكثيرين حيث تم تدشين وسم #فيفي_عبده على موقع تويتر ولاحقتها من خلاله الانتقادات إضافة إلى اتهام البعض لبرنامجها خلي بالك من فيفي الذي صعد مع عرض حلقته الأولى لقائمة التريند في محرك البحث غوغل بأنه مفبرك وبه تقليد وتمثيل لا يمت للمقالب بصلة وتحولت الحلقة لمادة سخرية من رواد التواصل الاجتماعي.

ومن المؤكد أن برنامج خلي بالك من فيفي سيحظى بمتابعة عربية وليست مصرية فقط كون البرنامج من بين خريطة قناة جديدة أطلقتها محطة Mbc لجمهورها في المغرب العربي والشمال الأفريقي إضافة إلى استعانة فيفي عبده بمذيعة وفنانة مغربية في تقديم البرنامج وهي زينب عبيد ناهيك عن استضافتها لمجموعة من الفنانين بالمغرب.

وقال مغرد يُدعى مازن بن نواف: "يابهايم هى #فيفي_عبده دى تعمل برنامج مقالب بدمها السم ده إزاي حد يبدأ موسم رمضان بفيفي عبده يا أفشل قناة في مصر أنا حاسس إن توفيق عكاشة المدير بتاع mbc masr".

وتهكم أنس فايز على القناة كونها عرضت برنامج فيفي عبده قبل انطلاقة الشهر المبارك بشكل رسمي ليتجنب متابعته فقال: "بشكر Mbc إنهم عرضوا برنامج فيفي عبده بدري عشان نبطل نتفرج عليه قبل رمضان #فيفي_عبده".

Advertisements

وسخر آخر من الحلقة الأولى لبرنامج خلي بالك من فيفي وأنه لا يوجد مقلب فيها على الإطلاق فقال: "ما تنطق يابني فين المقلب في اللي هي بتعمله #فيفي_عبده".

وكتب مغرد يُدعى موسى قائلًا: "اسكوزمي يا فوفة الصراحة البرنامج بتاعك عايز خمس تقلام ع وشه #فيفي_عبده".

وقال آخر: "فعلا زمن الفن انتهى وبيتنططو الهايفين للأسف مصر تقريبًا مفيهاش ولا حد ع الساحه دلوقتي بيقدم حاجة قيمة إلا من رحم ربي وانتى يا #فيفي_عبده دمك تقيل وإنتى بترقصي هيبقى خفيف في الاستظراف مثلا ارحمونا بقى وبصراحة المفروض بوعينا وثقافتنا نقاطع العك ده وأنا أول المقاطعين".

وحلّت الفنانة المصرية زينة في أولى حلقات خلي بالك من فيفي والتي سقطت أرضًا في المقلب عندما اكتشف أن مقلبا تم بها حيث خلعت حذاءها للشخصية المرعبة في البرنامج "الخادمة" ثم استيقظت فيفي وظلت تزغرد وكشفت أنه برنامج مقالب فيما بدت الدهشة والذهول على ملامح زينة.