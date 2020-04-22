ريان جيلر يقاضي شقيقة دنيا بطمة.. ويتهم عائلتها بابتزاز المشاهير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر السعودي ريان جيلر، مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، رفع قضية على شقيقة الفنانة المغربية دينا بطمة، بعدما ورطته مع جمهور العراق الذين سبتهم ووصفتهم بالمنافقين والخونة خلال بث مباشر معه.

وشنَّ ريان عبر حسابه بـ"سناب شات"، هجومًا على سارة بطمة، قال فيه: "إنها تنتمي لعائلة معروفة بابتزاز المشاهير وتوريطهم بقضايا أخلاقية وتبلوا علي ولفقوا لي موضوع علشان يورطوني مع جمهوري بالعراق حسبي الله ونعم الوكيل".

وناشد ريان الشعب العراقي قائلاً: "أرجوكم شغلوا عقلكم!! أنا لا يمكن اسئ لشعب!! أنا أصغر من إني أدخل بهذي المهاترات".

وتابع: "حياة صحتي اني مظلوم الله يمهل ولا يهمل وكلهم رفع سجون مستقلين عليهم إني يالفوا على بموضوع، غلطة عمري رافقت ناس وسخة بحسن نية انا ما عندي استعداد أخسر ولا واحد من جمهوري الكل يهمني لا يمكن أسيء لأحد الكل يعرف أخلاقي وأنا ضحيتهم !لا تصيرون ضدي"، مًضيفاً بإن القضية التي رفعها على سارة إثر نشرها أخبار وصفها بالمكذوبة عنه وتسببت في قضية أثارت بين شعبين والحق يعلو ولا يعلو عليه.

وختم المشهور السعودي رسالته: "عاش العراق وأعتقد أني أثبتت برائتي بما فيه الكفاية، أنا ريان وللي يدوس لي وجمهوري طرف يستحمل".

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يذكر أنَّ سارة بطمة، تسببت في إحراج جيلر، أثناء استضافته لها عبر مقطع فيديو "لايف" عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، بسبب قيامها بسب العراقيين ووصفهم بالمنافقين والخونة.

وقالت سارة: "أنا ما أحب أهل العراق الصراحة.. لأنهم أهل النفاق والشقاق"، وفي محاولة من ريان جيلر لتدارك الموقف، قال: "أهل العراق على راسي هم فئة كبيرة من جمهوري.. أنا مالي دخل باللي بتقوليه.. خلاص يا سارة .. أحب أقول للعالم كبروا راسكم".

ولكن واصلت سارة بطمة هجومها على أهل العراق، معلقة: "يا خونة يا أهل العراق مين خان صدام حسين غيركم.. انتوا الي دمرتوه عشان الفلوس..أنا تاج راسكم.. أنا ما أبلعهم.. اهل العراق هم أهل النفاق والشقاق وعساهم حياتهم واسوأ ان شالله".

ودفع موقف سارة، ريان جيلر بأن يقدم اعتذاره للشعب العراقي، عبر تطبيق الستوري الخاص بحسابه الرسمي على موقع إنستغرام، معلقًا: "العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ورمح الله في الأرض"، لكن ذلك لم يمنع غضب العراقيين ضده فقرر تبرئة نفسه بهذه الإجراءات القانونية.

على الجانب الآخر، قررت الفنانة المغربية دنيا بطمة أن تتبرأ من شقيقتها سارة قائلة: "ليست لي أخوات سوى ابتسام وإيمان فقط"، مؤكدة احترامها التام لأهل العراق والخليج.