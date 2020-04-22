متابعة تسخر من جنسية ابنة روان حسين.. والأخيرة ترد بقسوة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفاشنيستا الكويتية روان حسين، عن غضبها الشديد من متابعة سخرت من جنسية ابنتها بيلا لونا، والمدرجة على جنسية والدها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي، متهمة إياها بالعنصرية.

وكانت روان حسين، قد نشرت صورة لها برفقة ابنتها لونا عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت: "بعيدا عن المثالية هذا شكل يومي في الحجر المنزلي صعب وايد إني أحافظ على إيجابيتي في مثل هذه الظروف".

وأضافت روان: "بس أحاول كثر ما أقدر إني ما أسمح للتوتر إنه يقضي عليه، دائما أذكر نفسي إني في نعمة أحمد الله عليها، دائمًا الصحة غالية والأمان غالي، يارب ترفع عننا هذا البلاء، ويارب أقدر أوري بنتي لونا شكل عالمنا الجميل".

وسخرت متابعة من تعليق روان قائلة: "بنتك متسجلة على نفوس ليبيا بالجنسية، يعني مو كويتية.. ليبية بالونة.. مستقبلاً بيقولون بالونة أصل أمها كويتية وهي ليبية أبًا عن جدً".

هذا التعليق أثار غضب روان بشدة؛ لترد: "شنو فيهم الليبيين أشرف منك ومن أهلك اللي ما عرفوا يربوكي يا وقحة ويا عنصرية، ياللي ورقة جنسية ترفع فيكي وتنزلك لإنك إنسانة بلا قيمة وبلا أخلاق".

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وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تعليق روان، حيث هاجمها عدد كبير من المتابعين بسبب حدة التعليق غير المبرر، الأمر الذي دفعها لحذفه نهائيًا مرة أخرى.

وفي سياق آخر، قطعت روان بن حسين، مؤخرًا، جميع الشكوك التي طاردتها بشأن حملها خلال الأشهر الماضية، بعد أن وضعت مولودتها الأولى والتي أسمتها "بيلالونا"، لترد على كافة الشائعات التي انتشرت عبر مواقع السوشال ميديا، وأكدت أيضا أن زوجها هو رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف، والذي سبق وأن انتشرت خلافاتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير قبل زواجهما، وقاما بالتشهير ببعضهما بسبب خيانته لها، ثم اعتذرا لبعضهما.

وكانت روان بن حسين قد فاجأت جمهورها في شهر أغسطس الماضي بأنها تزوجت، وأخفت الخبر ولم تعلنه؛ لأنها تؤمن بإبقاء تفاصيل حياتها العائلية خاصة دون مشاركتها مع أي كان، وقالت روان عبر سناب شات: "الكثير من النجمات تزوجن وأنجبن دون أن يكشفن عن أزواجهن أو تفاصيل حياتهن الخاصة مع الجمهور، ولهذا أحببت أن يكون زواجي خاص فيني".

وأكدت الفاشينيستا الكويتية أن زوجها لا يملك أي حسابات على السوشال ميديا، وقالت: "إلى جميع الأشخاص الذين يبحثون عن زوجي في مواقع التواصل، أؤكد لكم أنه لا يملك أيا منها".

وروان بن حسين عاشت مع أسرتها معظم حياتها في بريطانيا، وتلقت تعليمها الجامعي في جامعة ويستمنستر في لندن، وحصلت منها على إجازة في الحقوق، وتعد عارضة أزياء وناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها ما يقارب الـ 4 ملايين شخص على إنستغرام؛ إذ أطلقت علامة تجارية خاصة بها باسم House of rawan، لمنتجات ومستحضرات التجميل.