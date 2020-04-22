شباب البومب حديث السعوديين بسبب نتفليكس.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع مسلسل "شباب البومب" أن يتصدر حديث السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة تداولها حساب مهتم بشبكة نتفليكس التي تعرض أعمالًا فنية عبر منصتها الإلكترونية وتحوز على إعجاب المشاهدين.

وبدأت قصة صعود "شباب البومب" للتريند السعودي من خلال تغريدة نتفليكس التي وجهت تساؤلًا للمتابعين حول العالم عن أفضل مسلسل يراه مواطنو كل بلد الأفضل الذي تم إنتاجه وعرضه في بلادهم، ونصت التغريدة على عدة أعمال منسوبة لبلدانها فتفاعل مواطنو المملكة مع التساؤل ووقع اختيارهم على شباب البومب.

ودشّن نشطاء وسم #شباب_البومب عبر موقع "تويتر" وتفاعل الكثيرون على الوسم حتى إن بعضهم طالب نتفليكس بعرض المسلسل على منصتها ليتسنى للكثير من المشاهدين لها حول العالم أن يروا شباب البومب، فيما ارتأى البعض أن المسلسل من الأعمال الجيدة التي تستحق أن تعود للعرض مجددًا، بينما تطرق البعض لتوجيه انتقادات للعمل وصناعه.

وقال مغرد يُدعى محمد: "المفروض نتفلكس تشتري حقوق شباب البومب"، ووافقه الرأي مغرد آخر فقال: "أتفق ولازم نشترك بأعلى باقة عشان نشوف عامر وهو يقول اتحداااااك يانتفلكس البطل".

وأضاف مغرد قائلًا: "#شباب_البومب استفزني سخرية الكثير من هالمسلسل في التاق اختلفنا أو اتفقنا ع مواضيعه والشريحه اللي تتابعه إلا أنه يعتبر ناجح لطاقمه بحكم المشاهدات العالية اللي يحققها شكرًا لهم ع الأقل قدروا يسوون شي".

وكان هناك بعض المغردين الذين أبدوا اعتراضهم عليه معتبرين إياه مسلسلًا لم يقدم محتوى هادفا وليس به كوميديا كما يتحدث البعض، فيما أكد البعض أن هناك أعمالا أفضل منه وتحتاج لأن يتحدث عنها الكثيرون خلال هذا العمل ورشحوا مسلسلي: "طاش ماطاش"، و"العاصوف".

وغرّد أحد النشطاء يقول: "طاش ماطاش المفروض ياخذ أوسكار الله كان يضحك خير".

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وقال حساب باسم "جنرال المنتصف": "#شباب_البومب لا محتوى هادف ولا ممثلين محترفين ولا خط درامي ولا كوميديا موقف ولا شيء أحس برغبة في الاستفراغ عندما أسمع باسم هذا المسلسل وأشعر بالخجل عندما يُعرض على الفضائيات ويصنف كمسلسل سعودي منافس ويشاهده الجمهور العربي".

وأردف خالد العاصمي قائلًا: "أنا مدري ليش مسلسل تافه زي هذا باقي يعرض!! تفاهة بمعنى الكلمة #شباب_البومب".

وقال مغرد من حساب يحمل اسم "عزيز": "#شباب_البومب أقسم بالله إنه أغبى مسلسل واسمج مسلسل وكل اللي يمثلون فيه مايعرفون يمثلون مادري كيف أصلًا صارو ممثلين فيصل العيسى هذا ممثل؟!".

وكتب آخر يقول: "مسلسل سيء جدًا لا ممثلين ولا مخرج ولا محتوى مادري مين فكر فيه وكيف فكر جدًا خابس وسيء #شباب_البومب".

وبيّن أحد المغردين قائلًا: "أنا اضطريت أتابع بعض الحلقات ولاحظت.. -طبقية اجتماعية (عامر يضرب الجيزاني كف ويهينهم ومستحيل العكس)، -استخدام أي طريقة جذب تغطي على فشل المحتوى حتى لو كانت لا تناسب الجمهور (مثلًا ممثلة جميلة)، -دعوة للتمرد الاجتماعي والعقوق وخرق الأنظمة والتصوير بأنها أمر طبيعي #شباب_البومب".

يُذكر أن "شباب البومب" هو مسلسل تلفزيوني كوميدي من تأليف عبد العزيز الفريحي وإخراج ماجد الربيعان، وبدأ عرضه منذ الـ 20 من يوليو 2012 واستمر لـ 8 مواسم بشكل سنوي في شهر رمضان ويعد المسلسل على اليوتيوب الأشهر؛ إذ كان متوسط المشاهدات للحلقات 5 ملايين مشاهدة لكل حلقة مع تجاوز بعض الحلقات حاجز الـ 20 مليون مشاهدة.