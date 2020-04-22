تحدي حلاقة الشعر داخل الحجر المنزلي.. هكذا مارسه النجوم! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لم يكن أمام العديد من نجوم الفن والمشاهير سوى حلاقة شعرهم أو مساعدة أحد من عائلاتهم خلال فترة الحجر المنزلي المفروضة عليهم للوقاية من فيروس كورونا المتفشي حول العالم.

واستحسن نجوم ومشاهير هذا التحدي وقاموا بمشاركة جمهورهم حلاقة شعرهم فيما اتجه بعضهم لتعلم المهنة في رؤوس رفائقهم وأشقائهم، وأصبحت هذه المهنة مألوفة في الوقت الحالي.

الملحن والمطرب المصري حسن الشافعي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بحلاقة شعره بواسطة ماكينة كهربائية داخل منزله، وأطل بلوك جديد بعد ذلك حظي بإعجاب وإشادة المتابعين وانهالت عليه التعليقات من محبيه.

كذلك الأمر بالنسبة للفنانة السعودية داليا مبارك التي حرصت على تسريح وقص شعرها بنفسها، فبات قصيرًا للغاية، لكن اللوك الجديد لم يكن مألوفًا لمتابعيها، وعلقت قائلة:" هذا الي طلعت فيه من الحجر المنزلي وقعدة البيت !؟ وانتو وش سويتو!؟.

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أما الإعلامية الأردنية علا فارس فقد فاجأت الجمهور بخوضها التجربة ولكن مع شقيقها، حيث قامت بحلق شعره وعلقت:" "حدث قبل قليل ….. حبيت اخدم اخوي وأحلقله …..قبل وبعد شو رأيكم شباب أنا شايفتها ممتازه. وأضافت:" أنا عارفه في قرارة نفسي إنكم منبهرين من النتيجة ومن موهبتي الدفينة ".

وأطل النجم الكولومبي مالوما وهو يحلق شعره بنفسه ثم قامت والدته بمساعدته داخل المنزل، فكتب:"ما رأيكم في مظهري الجديد؟ شكرا ماما".

أما النجمة أنوشكا شارما فقد ظهرت وهي تقوم بحلق شعر زوجها لاعب الكريكت فيرات كوهولي وعلقت على الفيديو:"حاليا من داخل الحجر المنزلي".

وتسببت إطلالة الفنانة الكويتية فرح الصراف بضجة واسعة بين الجمهور عندما أطلت بشكل مختلف عما اعتادوا عليه، حيث حلقت شعرها وعلقت:" يا جماعة شعور ولا أروع.. أحس إني تحررت من شي وبقول لكم اللي حابب يسويها الحين فرصته، حجر ومو قاعد يشوف أحد، خطوة جريئة بس مريحة، وراح يطول مابي دراما".

وظهر الفنان عبدالله السدحان، وهو يمارس مهنة الحلاقة لأحد أبنائه الذي اشتكى من طول شعره. وأوضح السدحان أن كل مَن يشتكي من طول شعره من أبنائه، يقوم بنفسه بحلاقته، داعيًا متابعيه للالتزام بالتعليمات الصحية والبقاء في المنزل حفاظًا على سلامتهم من هذا الوباء المنتشر.

كذلك من بين النجوم الذي شاركوا في هذا التحدي النجم الكروي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفنان وليد الحلاني نجل عاصي الحلاني، والفنان بروس ويليس، والنجمة كارمن سليمان مع زوجها الفنان مصطفى جاد.