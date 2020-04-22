زينة تسقط أرضا وتصاب بالرعب في مقلب فيفي عبده.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقطت الفنانة المصرية "زينة" ضحية الراقصة الاستعراضية فيفي عبده في أولى حلقات برنامجها "خلي بالك من فيفي" الذي يعرض على قناة mbc مصر.

بدأ المقلب بدخول الفنانة زينة للفيلا التي توقع فيها فيفي ضحاياها ولفت نظرها رجل الأمن الذي وصفته لاحقا بـ"الأهبل"، ثم جلست لمدة دقائق في فيلا فيفي وسمعت صوت مفرقعات فقالت فيفي إنه حسد وظلت تبخر المنزل.

بعدها دخلت الخادمة عليهم في البرنامج لتقديم المشروبات فسقطت على الأرض، وزعمت أن جنا لبسها وظلت تقوم بحركات غريبة فرددت فيفي: انصرف انصرف.

وأثناء ذلك هربت "زينة" وظلت تجري وتصرخ من الشخصية التي تلبسها الجن حتى سقطت على الأرض وأصيبت في قدمها، وتردد: "أنا عملتك حاجة" وهي مرعوبة.

بعدها خرج عليهم أحد المشاركين في البرنامج مشتعلا فزاد صراخ زينة وحاولت إبعاده عنها حتى سقط على الأرض وظنت أنه توفي، بعدها سقطت فيفي على الأرض وظل الخدم يبكون عليها على أنها توفيت.

وخلعت زينة بعدها حذاءها للشخصية المرعبة في البرنامج "الخادمة" وفجأة استيقظت فيفي وظلت تزغرد وكشفت أنه برنامج مقالب حتى بدت الدهشة والذهول على ملامح زينة وعرفت حينها أنه مقلب.

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واليوم كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، تفاصيل برنامجها الجديد "خلي بالك من فيفي" الذي يجري عرضه على قناة mbc مصر.

وأوضحت فيفي عبر فيديو بث مباشر من خلال خاصة الأستوري بانستغرام، أن برنامجها يعرض حاليا بالمغرب والجزائر وهو نوع من المقالب وتم تصويره في "فيلا" بيتها وحلقاته 60 حلقة، ويتضمن البرنامج حيوانات شرسة مثل الأسود والنمور.

وتحدثت فيفي عبده عن برنامج رامز جلال "مجنون رسمي" وقالت إنها عاملة برنامج مقالب أيضا "فلا تعايرني ولا اعايرك الهم طايلني وطايلك".

كما أعلنت أنها ستتخذ إجراء قانونيا تجاه مواطنها الفنان رامز جلال لما ألحق بها من ضرر خلال استضافته لها في برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت عبده إن "رامز جلال تسبب لها في مشكلة بأذنها وهي ضعف في السمع" مضيفة أن "رامز ده مجنون فعلا وأنا مش هسيبه وهرفع عليه قضية عشان أنا اتكهربت كتير جدًا وده أثر عليا"، مبينة أنه "من الكهرباء حسيت إن ضوافري خرجت من إيدي، وده كله عشان لازم أقوله بحبك يا رامز وأنا على كرسي الاعتراف في البرنامج، عشان متكهربش أو يوقف كهربا، أنا مبقيتش عارفة أسمع كويس زي الأول، رامز بجد كأنه بينتقم ومش عارفة أقول إيه".