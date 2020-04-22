شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يضم أغنية باللهجة المصرية لألبومه الجديد..اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم اللبنانى راغب علامة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية من ألبومه المقبل، تحمل الطابع المقسوم، يتعاون فيها مع الموزع الموسيقى محمد هارون، وينتظر علامة انتهاء ازمة انتشار فيروس كورونا من أجل تسجليها وضمها للألبوم المقرر طرحه نهاية العام الجارى حسبما أكد موزع الأغنية محمد هارون لـ"الخليج 365"

وطرح راغب علامة مؤخراً أغنية جديدة بعنوان"انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبناني والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.

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وكان راغب علام قد أشاد بمجهودات الحكومة اللبنانية فى مكافحة عدوى وتفشى جائحة كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بجلب اللبنانيين من الخارج ووضعهم فى الحجر الصحى، الذى وصفه بالحضارى.

وكان النجم راغب علامة قد انضم ضمن حملات التبرعات الوطنية التي تقوم بها مختلف الجهات في لبنان لمواجهة تفشّي وباء كورونا، حيث أعلن تبرعه بقيمة ٢٥ مليون ليرة لبنانية، قائلاً، "أود أن أحيي الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغاً زهيداً