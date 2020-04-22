شكرا لقرائتكم خبر عن أول نظرة على مسلسل نيتفلكس الدرامى الجديد Hollywood والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Netflix أول تريلر لمسلسلها الجديد Hollywood، من كتابة المؤلف الأمريكى Ryan Murphy ، ومن المقرر بدء عرض المسلسل الجديد يوم 1 مايو، ويدور فى إطار تاريخى ودراما، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، المسلسل الجديد من بطولة باتي لوبون ودارين كريس وجيم بارسونز وجيك بيكينج وسمارا ويفينج وجيريمي بوب.

مسلسل Hollywood يتبع مجموعة من الممثلين وصانعي الأفلام الطموحين في هوليوود بعد الحرب العالمية الثانية، وهم يحاولون صنع بعض الأفلام المهمة في Tinseltown، بغض النظر عن التكلفة، كما تقدم كل شخصية لمحة فريدة خلف الستارة المذهبة للعصر الذهبي في هوليوود، وتسلط الضوء على الأنظمة غير العادلة والتحيزات عبر العرق والجنس والحياة الجنسية التي تستمر حتى يومنا هذا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

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كما أعلنت شركة نيتفلكس، تأجيل إنتاج الموسم الثالث من مسلسل Sex Education، وذلك بسبب توقف أعمال التصوير حول العالم، للمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا، حيث كان من المقرر بد التصوير يوم الخميس المقبل، لكن تم تأجيله لـ مدة أسابيع أخرى، ويأمل العاملين على المسلسل أن يستطيعوا التصوير فى وقتها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

على الرغم من أن تأجيل بدء التصوير ليس مفاجأة كبيرة، إلا أنه يؤكد حالة الفوضى التي يتم إلحاقها بجداول الإنتاج في جميع أنحاء العالم، لدى Netflix عدد من الأعمال البريطانية التي تأثرت بوباء COVID-19 ، وأبرزها The Witcher، الذي تم إيقاف تصويره في 16 مارس الماضى.

وكان وقع الاختيارعلى المخرجة السعودية هيفاء المنصور لإخراج فيلم نيتفلكس الجديد The Selection، المستوحى من سلسلة كتب كيرا كاس الشهيرة، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع Variety، تم نشر الكتاب في عام 2012، وسيدور الفيلم الجديد حول مستقبل بائس حيث يتم اختيار 35 فتاة للانتقال إلى قصر ملكي والتنافس على قلب الأمير، America Singer هي من الطبقة الدنيا في المجتمع وتم اختيارها كواحدة من الخاطبين للأمير ماكسون، لكنها ممزقة بين الحياة والحب الذي تركته وراءها، بمرور الوقت، تنمو لديها مشاعر قوية للأمير.