كاظم الساهر يُفجع بوفاة أحد أعضاء فرقته الخاصة.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فُجع الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ بوفاة عازف كمان فرقته الخاصة، الأستاذ محمد علي عباس، ونعاه عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر الساهر صورة لعباس، وعلّق: "الأستاذ محمد علي عباس، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله، رحم الله الفقيد و ألهم ذويه الصبر و السلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون".

وكان الساهر قد وجّه رسالة صوتية إلى محبيه، يؤازرهم فيها بسبب فيروس كورونا، وإستغل أبيات شعر إيليا أبو ماضي"، لتكون دعماً لهم في تلك المحنة الإنسانية، وقال: "إذا ألقى الزمان عليك شرا.. وصار العيش في دنياك مرا.. فلا تجزع لحالك بل تذكر.. كم أمضيت في الخيرات عمراً.. وإن ضاقت عليك الأرض يومًا.. وبت تأن من دنياك قهرًا.. فرب الكون ما أبكاك الا.. لتعلم أن بعد العسر يسرا، فربك لا يرد يدك صفرا".

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