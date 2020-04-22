عزيز مرقة يدعم المرأة ويناهض الزواج المبكر للقاصرات بـ"داليا".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إستثمر الفنان الأردني ​عزيز مرقة​ وقته في الحجر المنزلي، ليعالج إحدى القضايا الشائكة، وهي "الزواج المبكر للقاصرات"من خلال طرحه أغنيته الجديدة "داليا"، والتي تدعم المرأة أيضاًَ، بأسلوب تشويقي إنساني مميّز.

وبعد أن كانت المرأة موضوع أعماله الموسيقية بمعظمها، من خلال أغانٍ ذات منحى رومنسي لاقت نجاحاً واسعاً في الأوساط الشبابية مثل "هي"، "مين قلك"، و"ما في منك"، يُخرج مرقة اليوم حكاية "داليا" من الحلم وواقع "كتابها المكتوب"، في قصة مختلفة تماماً "بتكتبها بإيدها هي"، ليطلق بالتعاون مع محبيه صرخة إجتماعية: "حلّو عن داليا!".



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