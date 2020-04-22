تراند اليوم : سما المصري عادت للمسخرة تانى بفيديو جرىء .. والجمهور في حالة صدمة

كعادتها شاركت الراقصة المثيرة للجدل سما المصري متابعينها بفيديو من خلال قناتها على الموقع الشهير ” اليوتيوب ” .

وتضمن الفيديو ظهور سما المصري مرتدية مايو لونه أسود مستعرضه جمالها بطريقة أقرب الى الأثارة وهي تقريبا شبه عارية .

وعبر عدد كبير من متابعينها على غضبه بمحتوى الفيديو لما يتضمنه من عري وإغراء ولا يعلموا متى تتوقف من نشر هذه الفيديوهات وحتى سبب نشرها لها بهذه الطريقة التي اقل ما يمكن وصفها بالفاضحة والخادشة للحياء .

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وتستمر سما المصري باثارة الجدل ولكن هذه المره بإعلانها عن تقديم برنامج ديني في رمضان الامر الذي نال استغراب العديد من الجماهير .