شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى: نحضر حفل لفريق واما على اليوتيوب وننتظر أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك أحمد الشامى - نجم فريق واما الغنائى - فى بطولة مسلسل "فرصة تانية" مع النجمة ياسمين صبرى وإخراج مرقس عادل، والمقرر عرضه فى شهر رمضان على قنوات CBC، DMC، ON حيث انتهى من تصوير دوره فى العمل الذى يظهر فيه بشخصية محامي.

وقال الشامى لـ"الخليج 365" أنه قرر ألا يشارك في أكثر من عمل درامي هذا العام حتي يستطيع اختيار أدوار مميزة ومختلفة، لافتاً أنه لا ينظر للأدوار بالكم وانما بالمضمون والأهميته لذلك وافق علي المشاركة فى "فرصة تانية" وأيضاً كضيف شرف فى "اسود فاتح" مع هيفاء وهبى والذى توقف تصويره وتأجل عرضه بسبب الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وفى سياق آخر أكد الشامى أن فريق واما الغنائى يفكرون في تقديم حفل غنائي "أون لاين" علي اليوتيوب قريباً، لكن تعليق الفنان أحمد فهمى في بيروت وصعوبة عودته لتوقف الطيران أجل هذا الحفل لحين فتح الطيران وعودته إلى مصر مرة أخرى.

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مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وفكرة ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.

ومسلسل "أسود فاتح" الذى توقف تصويره بسبب ظروف كورونا تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبي وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.