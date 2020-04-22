شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر ترويجى لأخر حلقتين من مسلسل God Friended Me بعد إلغاءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت شبكة CBS لأخر حلقتين من مسلسلها التليفزيونى God Friended Me، القادمين يوم 26 أبريل الجارى، بـ فيديو ترويجى جديد، وجاء ذلك بعد إلغاء الشبكة للعمل، بعد طرح موسمين منه ، بدون إعلان أسباب لذلك، وفقا للتقرير الذى نُشر على موقع "Tv series finale"، بدأ عرض الموسم الثانى من God Friended Me فى 29 سبتمبر من العام الماضى، على أن يتضمن الموسم الجديد 22 حلقة، طرحت متتالية.

مسلسل God Friended Me يدور حول انقلاب حياة الملحد رأسًا على عقب عندما يضيفه الله كصديق على Facebook، يدعى مايلز (براندون ميشيل هول).



God Friended Me



God Friended Me

يشمل طاقم الممثلين أيضًا Violett Beane وJoe Morton وSuraj Sharma وJavicia Leslie وErica Gimpel، مع تكرار Adam Goldberg وJessica Lu.

Advertisements

وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثانى من God Friended Me، الذى لا يزال يعرض على شاشة CBS، نحو 0.67 فى الفئة العمرية بين 18 و49 عاما، بمجموع 6.24 مليون مشاهد، وبالمقارنة بالموسم الأول، انخفض بنسبة 25٪ فى العرض التوضيحى وبنسبة 20٪ فى نسبة المشاهدة.

وكانت قد أعلنت شبكة CBS عن تجديد مسلسل Star Trek: Picard، للموسم الثانى، ويعد المسلسل الجديد Star Trek: Picard، تكملة للمسلسل Star Trek: Next Generation الذى بدأ عرضه فى 1987، وانتهى بعد سبعة مواسم فى 1994.

وتدور سلسلة Star Trek: Picard حول السير باتريك ستيوارت وهو يعيد دوره الأيقوني في دور جان لوك بيكارد، الذي لعبه على مدار سبعة مواسم فى "ستار تريك: الجيل القادم".

وتشمل قائمة الممثلين أيضًا سانتياجو كابريرا، وميشيل هيرد، وأليسون بيل، هارى تريدواى، عيسى بريونس، وإيفان إيفاجور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

بالإضافة إلى ذلك أعلنت شبكة CBS إلغاءها مسلسل Strange Angel"، وذلك بعد موسمين من عرضه، وكان قد طرح الموسم الثانى من العمل فى 13 يونيو الماضى، ويعد هذا هو الإلغاء الثانى للسلسلة، حيث تم إلغاؤها لأول مرة بعد الموسم الأول أيضا.