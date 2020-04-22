وفاة أحد أعضاء فرقة كاظم الساهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ بهاء حجازي:

نشر الفنان كاظم الساهر على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام تدوينة يعلن بها وفاة أحد أعضاء فرقته.

وكتب كاظم: "محمد علي عباس، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله؛ رحم الله الفقيد و ألهم ذويه الصبر و السلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون".

وطرح الساهر مؤخرا أغنية سنجل جديدة باسم "آه وأهين"، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه.