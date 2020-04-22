شاهد.. بسمة وهبة تدافع عن ياسمين صبري: “محتاجة تخطط عشان تتزوج؟”

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 05:53 صباحاً - دافعت الاعلامية المصرية بسمة وهبة عن مواطنتها الفنانة ياسمين صبري بعد الاتهامات التي طالتها بعد زواجها من رجل الاعمال احمد ابوهشيمة.

وانتقدت بسمة وهبة، خلال برنامجها “كل يوم” على قناة On، ما وصفته بـ “الفتي والهري في كل حاجة” من قبل “شعب السوشيال الميديا” بسبب الفراغ.

وعلقت بسمة وهبة على تركيز البعض على ضحكة ياسمين صبري في احدى الصور والقول ان ابتسامتها هي “ضحكة نجاح الخطة” قائلة “خطة ايه يا جماعة هي ياسمين صبري محتاجة خطة ؟ دي ياسمين صبري مشهورة حلوة مثقفة متعلمة ايه اللي ناقصها عشان يتقال عليها ان بتخطط عشان تتزوج”.

كما انتقدت بسمة وهبة مقارنة فساتين ياسمين صبري مع طليفة ابو هشيمة السابقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قائلة “ليه نؤذي مشاعرهم؟”.