إسعاد يونس تنشر صورتها في مرحلة الطفولة

تشارك الفنانة إسعاد يونس، جمهورها، بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. نشرت يونس عبر حسابها على انستغرام، صورة لها في مرحلة الطفولة، وعلّقت عليها كاتبة: "دي أنا.. إسعاد يونس".

جدير بالذكر أن الفنانة إسعاد يونس تستمر في تقديم برنامجها "صاحبة السعادة" ويعرض الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع عبر قناة‎ ‎dmc.‎ قد يهمك أيضا: إسعاد يونس توجه رسالة لأصدقائها عبر " انستجرام " فلوكس يُهاجم صحيفة مصرية بسبب مقال يتهم والده

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