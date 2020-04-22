كورونا يسيطر على أجواء عيد ميلاد ابنة أحلام

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على إنستجرام، وهي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها لؤلؤة مع استمرار الحجر الصحي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأرفقت أحلام الفيديو، الذي يظهر ابنتها لؤلؤة بفستان أحمر وسط الهدايا وأضواء تعم المكان بكلمات: "حبيبة أمها كل عام وأنتِ نور قلبي وعيوني بنتي الغالية لولو يارب كل أيامك سعادة وهناء وأشوفك في أعلى المناصب وأزفك عروسا"، وانهالت التهاني من متتبعي الفنانة متمنين السعادة والهناء لابنتها وكل العائلة.

وأثر فيروس كورونا المستجد بشكل مباشر على صناعة الفن وعلى نشاط الكثير من النجوم بكل أنحاء العالم، فهناك حفلات غنائية تم إلغائها، كما أن صناع الكثير من الأفلام اضطروا لتأجيل التصوير أو استبعاد التصوير في الأماكن التي انتشر بها الفيروس.

قد يهمك أيضا:

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها داخل الحجر المنزلي المفروض على المواطنين

شيرين رضا تتمنى أن يصاب هؤلاء بفيروس كورونا