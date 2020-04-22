شكرا لقرائتكم خبر عن "يارب حملى تقيل"..دعاء دينى جديد للمطرب مجدي الشربيني فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مجدي الشربيني من تسجيل دعاء دينى جديد بعنوان "يارب حملي تقيل"، من كلمات هاني فؤاد، وألحان تامر كروان، وتوزيع حماده عصمت، من المقرر إذاعته على مدار شهر رمضان عبر القنوات الفضائية واليوتيوب، وتقول كلمات الدعاء : يارب حملى تقيل..ومليش سند غيرك..وذنبى ايوه كبير..وسترها مين غيرك..نعمك عليا كتير..وكله من خيرك.

في سياق أخر يستعد مجدى الشربينى لتسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "علامات الساعة"، من كلمات هشام زيتون، وألحان نجله شادى مجدى الشربينى، وتوزيع خالد الشاعر، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية بعد أزمة فيروس كورونا.

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وكان الشربينى قد طرح العام الماضى أغنية "الحق راجع"، وهى من كلمات أحمد الحارونى، وألحان إبراهيم مسعود، وتوزيع نورا البحيرى، وإخراج محمد علام.

مجدى الشربينى واحد من أشهر المطربين الشعبيين فى فترة التسعينيات، وأصدر أول ألبوم غنائى له بعنوان "حبيناهم" عام 1989، وثانى ألبوم غنائى بعنوان "أهل الغرام" فى عام 1990، وكان قد اعتزل الغناء الشعبى عام 2006، واتجه إلى الإنشاد الدينى وأصبح واعظًا، قبل أن يعون للغناء مرة أخرى.