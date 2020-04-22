شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يطرح دعاء "إشفى المريض" قبل حلول شهر رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى شوقى، كليب "دعاء إشفى المريض"، وهو من كلمات أحمد شوقى وألحان مصطفى شوقى، توزيع مايكل جمال، وذلك قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

وتقول كلمات الدعاء: "يارب اشفى المريض .. وفى شدته عينه، احتار الأطباء فى عياه.. ولا هما فاهمينه، قاسى الليالى الطوال.. فى الشدة واتألم ، وبدل كتير الدوا.. لحد ما اتعلم، إن الشفاء منك.. وانت اللى تأمر بيه، فاقبل دعاء أهله.. واللى بيشفع ليه، واقبل دعاء.. كل اللى حابينه".

من ناحية أخرى، انتهى المطرب مصطفى شوقى، من تسجيل تتر مسلسل "القمر أخر الدنيا"، وهى الأغنية التى تحمل اسم"كوم قش"، من كلمات أحمد عبد المنعم، ألحان شاشو، هندسة صوت محمد صقر.

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وحقق المطرب الشاب مصطفى شوقى نجاحا كبيرا بأغنيته الأولى "ملطشة القلوب" التى طرحت خلال الفترة الماضية، ولاقت رواجا كبيرا بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، كما طرح بعدها أغنية "وحشتونى"، وهى من ألحانه وكلمات نصر محروس.

يذكر أن أغنية "ملطشة القلوب"، حققت أكثر من 21 مليون مشاهدة حتى الآن، وهى من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتعد أول أغانى ألبوم "فرى ميكس 5″، التى يعود بها المنتج نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات شهيرة، التى شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسنى، شيرين، خالد عجاج، بهاء سلطان وغيرهم.