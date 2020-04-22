شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل God Friended Me بعد موسمين من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة CBS، مسلسلها التليفزيونى God Friended Me، وذلك بعد طرح موسمين من العمل، وذلك دون إعلان أسباب لذلك، وفقا للتقرير الذى نش على موقع "Tv series finale"، وذلك قبل الانتهاء من عرض الموسم الثانى من العمل، الذى بدأ عرضه فى 29 سبتمبر من العام الماضى، على أن ينتهى عرضه فى 26 أبريل الجارى، على أن يتضمن الموسم الجديد 22 حلقة، طرحنت متتالية.

مسلسل God Friended Me يدور حول إنقلاب حياة الملحد رأسًا على عقب عندما يضيفه الله كصديق على Facebook، يدعى مايلز (براندون ميشيل هول).

يشمل طاقم الممثلين أيضًا Violett Beane و Joe Morton و Suraj Sharma و Javicia Leslie و Erica Gimpel، مع استمرار Adam Goldberg و Jessica Lu.

وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من God Friended Me، الذى لايزال يعرض على شاشة CBS، 0.67 في الفئة العمرية بين 18 إلى 49 عام، بـ مجموع 6.24 مليون مشاهد، وبالمقارنة بالموسم الأول، انخفض بنسبة 25٪ في العرض التوضيحي وبنسبة 20٪ في نسبة المشاهدة.

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وكانت قد أعلنت شبكة CBS عن تجديد مسلسل Star Trek: Picard، للموسم الثانى، ويعد المسلسل الجديد Star Trek: Picard، تكملة لـ لمسلسل Star Trek: Next Generation الذى بدأ عرضه في 1987، وانتهى بعد سبعة مواسم في 1994.

وتدور سلسلة Star Trek: Picard حول السير باتريك ستيوارت وهو يعيد دوره الأيقوني في دور جان لوك بيكارد، الذي لعبه على مدار سبعة مواسم في "ستار تريك: الجيل القادم".

وتشمل قائمة الممثلين أيضًا سانتياجو كابريرا، وميشيل هيرد، وأليسون بيل، هاري تريدواي، عيسى بريونس، وإيفان إيفاجور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

بالإضافة إلى ذلك أعلنت شبكة CBS إلغاءها مسلسل Strange Angel"، وذلك بعد موسمين من عرضه، وكان قد طرح الموسم الثانى من العمل في 13 يونيو الماضى، ويعد هذا هو الإلغاء الثانى للسلسلة، حيث تم إلغاؤها لأول مرة بعد الموسم الأول أيضا.