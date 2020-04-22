فن ومشاهير

الحلفاوي يكشف عن العمل الذي تمنى المشاركة فيه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن العمل الفني الذي كان يتمنى المشاركة به، وذلك من خلال رده على سؤال أحد متابعيه عبر "تويتر".

وقال "الحلفاوي"، إنه كان يتمنى العمل في مسلسل "ليالي الحلمية"، ولكنه لم يفكر في الدور الذي كان يرغب في تجسيده خلال الأحداث.

وكان أحد متابعي الحلفاوي، غرد له عبر "تويتر"، عن ذلك قائلًا: "إيه العمل اللي كان نفسك تشارك فيه ولم يكن لك نصيب في المشاركة وما الدور اللي كان نفسك تأدية في العمل ده".

Advertisements

المسلسل المحلمي ليالي الحلمية أحد أهم الأعمال الدارمية، كتبها أسامة أنور عكاشة وأخرجها إسماعيل عبدالحافظ، وصور المسلسل التاريخ المصري الحديث من عصر الملك فاروق وحتى مطلع التسعينات في عدة أجزاء كان آخرها 1995.

وشارك في المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين المصريين تخطى عددهم حاجز الـ300 فنان وفنانة.

وشارك نبيل الحلفاوي مؤخرًا في مسلسل "القاهرة كابول"، قبل أن يتوقف، بسبب أزمة وخرج من السباق الرمضاني المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي يكشف عن العمل الذي تمنى المشاركة فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا