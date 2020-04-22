الحلفاوي يكشف عن العمل الذي تمنى المشاركة فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن العمل الفني الذي كان يتمنى المشاركة به، وذلك من خلال رده على سؤال أحد متابعيه عبر "تويتر".

وقال "الحلفاوي"، إنه كان يتمنى العمل في مسلسل "ليالي الحلمية"، ولكنه لم يفكر في الدور الذي كان يرغب في تجسيده خلال الأحداث.

وكان أحد متابعي الحلفاوي، غرد له عبر "تويتر"، عن ذلك قائلًا: "إيه العمل اللي كان نفسك تشارك فيه ولم يكن لك نصيب في المشاركة وما الدور اللي كان نفسك تأدية في العمل ده".

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المسلسل المحلمي ليالي الحلمية أحد أهم الأعمال الدارمية، كتبها أسامة أنور عكاشة وأخرجها إسماعيل عبدالحافظ، وصور المسلسل التاريخ المصري الحديث من عصر الملك فاروق وحتى مطلع التسعينات في عدة أجزاء كان آخرها 1995.

وشارك في المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين المصريين تخطى عددهم حاجز الـ300 فنان وفنانة.

وشارك نبيل الحلفاوي مؤخرًا في مسلسل "القاهرة كابول"، قبل أن يتوقف، بسبب أزمة كورونا وخرج من السباق الرمضاني المقبل.