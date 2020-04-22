تعرف على حقيقة النسخة الحية من مسلسل بكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نفى السيناريست عمرو سمير عاطف، حقيقة عمل نسخة حية من مسلسل بكار، بعد

انتشار بوستر لنسخة حية من المسلسل.

عاطف في تصريح خاص لمصراوي: "مفيش نسخة حية من المسلسل، البوستر عمله حد بيحب المسلسل". وقال

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوستر قيل إنه للنسخية الحية من مسلسل

الكارتون الشهير بكار، حمل اسم المؤلف عمرو سمير عاطف والمخرجة الراحلة منى أبو النصر.

بكار مسلسل كارتون مصري، أبدعته المخرجة الراحلة منى أبو النصر وأخرجت عدة أجزاء من المسلسل ثم استكمله ابنها المخرج شريف جمال بعد وفاتها عام 2003، وتوقف عرض المسلسل عام 2007 وتم استكماله في رمضان 2015 و2016 بجوده عالية بشكل 3d.