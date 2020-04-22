مدحت العدل: تصوير المسلسلات يتم وفقا للإجراءات الاحترازية



قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسينارست ، إن هناك بعض المسلسلات لم يستكمل تصويرها بسبب فيروس كورونا خاصة تلك التي كانت تتطلب استكمال التصوير خارج مصر.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على

مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك بعض الفنانات ذهبوا للتصوير في الخارج ولم يتمكنوا من العودة.واستنكر الدكتور مدحت العدل الكاتب والسينارست ، ربط البعض بين غلق المساجد وتصوير المسلسلات، متسائلا: «لما الربط بينهم، دي المسلسلات مش يسرا ومدحت العدل بس دي صناعة كبيرة وفاتحة بيوت ناس كتير» .وتابع:" هؤلاء يلعبون سياسة ويصدرون الدين في المشهد.. ونحن نقدم رسالة وليس هزار ، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال تصوير الأعمال الفنية .