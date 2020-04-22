فيديو.. تامر وجيه: المشاركون في أوبريت "أنت أقوى" تبرعوا بأجورهم

قال رجل الأعمال تامر وجيه، إن فكرة أوبريت «أنت أقوى»، جاءت بعد إرسال مصر مساعدات طبية إلى إيطاليا لمساعدتها في أزمة فيروس كورونا.



وتابع وجيه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تواصلت مع الدكتور مدحت العدل وكتب الأغنية في خلال ساعات ثم تواصلت مع الفنان تامر

حسني والفريق المشارك»، موجها الشكر لجميع المطربين المشاركين في الأوبريت على سرعة استجابتهم.وأضاف «كنا نخطط لمشاركة مطرب إيطالي ومطربة إسبانية في الأوبريت لكن زمن الأوبريت لم يسمح»، مشيرا إلى أنه من المتوقع إطلاق أوبريت أنت أقوى بلغات أجنبية خلال الفترة المقبلة.وأكد أن كافة المشاركين في الأوبريت تبرعوا بالمشاركة ولم يتقاضوا أجورا، مشيرا إلى أن تصوير الأوبريت في الأهرامات دليل على عظمة مصر.ولفت إلى أنه سيتم تخصيص عوائد رعاية الشركات للأوبريت لشراء مستلزمات طبية للمستشفيات لموجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن منتجي العمل يفكرون في إهداء مؤسسات المجتمع المدني أجزاء من الأوبريت لاستخدامه في إعلانات رمضان مع تخصيص العائد للأعمال الخيرية وهو ما سيحدث على سبيل المثال مع مستشفى 57357.