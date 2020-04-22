شاهد.. رد فعل زينة بعد اكتشافها مقلب "خلي بالك من فيفي"

استضافت الفنانة فيفي عبده، أولى حلقات برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه هذا العام في شهر رمضان والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ، ضحيتها الأولى الفنانة زينة.
وبدأ المقلب بصوت فرقعة داخل منزل فيفي عبده مما أدى إلى توتر زينة، ودفعها إلى الصراخ مع تعرضهاللاستفزاز من قبل خادمة "فيفي عبده"، فيما ادعت "فيفي" تعرضها للإغماء.
واضطرت فيفي عبده إلى إنهاء المقلب، لتصاب زينة بحالة من الذهول، لتعاتب فيفي، قائلة:"اخس عليكي يا فيفي.. حرام عليكي أنا كنت هموت وازاي تعملي فيا كده".
يذكر أن برنامج" خلي بالك من فيفي" هو برنامج كاميرا خفية يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.
ويظهر عبر حلقات البرنامج نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوى خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.
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