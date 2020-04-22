مدحت العدل: أوبريت "إنت أقوى" رسالة للإنسانية

قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسينارست ، إنه طرح فكرة أوبريت "نت أقوى" على الفنانين فرحبوا بالمشاركة فورًا ، مؤكدًا على أن هذا العمل الفني يُعد رسالة للإنسانية .



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في«على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»،

أنه تم مراعاة توقيت ظهور الفنانين بمعدل واحد في أوبريت إنت أقوى .



واشار إلى أنه تم قصر مدة الأوبريت على 4 دقائق وذلك لإتاحة الفرصة للمشاهدين لسماعها أكثر من مرة



وأكد الكاتب والسينارست مدحت العدل ، أنه تم ترجمة الأوبريت أنت أقوى إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية مؤكدا أنه تم الانتهاء من الأوبريت خلال 8 ايام.

واستكمل، وائل جسار سجل في العاصمة اللبنانية رغم الحظر وصابر الرباعي في تونس، مشيرا إلى أن طارق العريان لم ينام طوال 48 ساعة ومردفا «العمل صعب ولكن طلع من قلوبنا فوصل لقلوب الناس» .