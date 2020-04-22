هذه هدية حمو بيكا لخطيبته بمناسبة شهر رمضان

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​حمو بيكا​ صورة لهديته لخطيبته بمناسبة اقتراب حلول ​شهر رمضان​ المبارك، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الهدية مصحفا وفانوسان عليهما صورهما، اضافة الى حلوى، وعلّق على الصورة قائلا: "زوزو شمس حبيبة قلبي ‏كل سنة وأنتي طيبة".

الجدير ذكره ان حمو بيكا كان قد اثار مؤخرا قلق الجمهور بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له ظهر فيها وهو مستلقياً على سرير المستشفى، دون أن يكشف عن طبيعة مرضه.

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