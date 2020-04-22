شاهد.. زينة تصرخ من الفزع وتسقط ارضا في “خلي بالك من فيفي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 03:55 صباحاً - وقعت الفنانة المصرية زينة ضحية أولى حلقات مقلب “خلي بالك من فيفي” للفنانة فيفي عبده الذي يعرض على قناة MBC مصر.

تدور فكرة المقلب في استضافة فيفي عبده لنجم في منزلها حتى تجري معه لقاء، ويتم تركب كاميرات غير مرئية حتى يقع المقلب قبل بدء تصوير البرنامج المزعوم.

في المقلب تحدث أمور غريبة منها الخادمة التي تصاب بنوبة تشنج ثم تجري وراء الضيف، وهنا أثناء هرب زينة منها وسبب اراتداء حذاء بكعب عالي فقدت توازنها وسقطت ارضا..