تغريدة عنصرية تضع سونا موهاباترا في مأزق

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تغريدة مثيرة للجدل وضعت الفنانة الهندية سونا موهاباترا في مأزق، وهو الأمر الذي اضطرها فيما بعد لحذفها.

وجاء محتوى التغريدة مطالبا بإصلاحات دينية في الإسلام، قبل أن تدعي الفنانة أنها خسرت حفلات موسيقية لعرمان مالك وسليم سليمان في البلدان الإسلامية.

وأخطأت موهاباترا ، التي أثارت عش الدبابير من خلال دعم أخت كانجانا رانوت في تغريدة تدعو إلى الإبادة الجماعية للمسلمين، وأشارت في التغريدة التي تسببت لها في مشاكل جمة أن الإسلام بحاجة إلى إصلاحات.

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ومع ذلك ، في مواجهة المزيد من ردود الفعل العنيفة وخوفًا من الانتقام المالي من الدول الإسلامية، حذفت المغنية المثيرة للجدل الآن التغريدة.

وكتبت الفنانة في تغريدة وجهتها إلى أحد متابعيها: “تتوقع مني أن أفهم بشكل أكبر ما هي فكرة الإسلام؟ ابدأ بالاتصال خارج البلداء في وسطك أيضا؟ رجاء، دينك يحتاج إلى إصلاحات كبيرة”.

ربما حذفت موهاباترا تغريدتها، لكن تغريدة لاحقة تدافع عن موقفها بشأن الحاجة إلى إصلاح الإسلام لا تزال موجودة على تويتر، تقول فيها “قد أكون مخطئة بافتراض أنك مسلم. ليس لدي أي شيء ضد أي مسلم في حد ذاته وأفعالي تثبت ذلك كل يوم. أن الدين يتطلب إصلاحات هذا رأي أؤيده. أكثر من أي دولة أخرى في العالم.