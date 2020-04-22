متابع سأل شاروخان بكم تبرعت لصندوق كورونا؟.. فقدم الممثل هذا الرد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ظهر ملك بوليوود شاروخان مرتبط مرة أخرى بمعجبيه على تويتر وسط ظروف الحجر الصحي، حيث قام مؤخراً بإجراء جلسة استجواب كان متابعيه فيه يقومون بدور الادعاء.

شاروخان غالبًا ما يقابل معجبيه على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، سأل المعجبون نجمهم المحبوب العديد من الأسئلة الغريبة، فيما أثبت الممثل قدرتها الفائقة وسرعة بديهته، والذي أعطى إجابة مناسبة.

عندما سأل أحد المعجبين شاروخان حول المبلغ الذي قام بالتبرع به لصندوق PM Cares Fund وهوصندوزق مخصص لمساعدة ضحايا فيروس كورونا، رد الممثل بجابة يُفهم منها أن شاروخان يساعد الجمهور باستمرار في لمكافحة الفيروس التاجي الخطير.

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قال المعجب، “اذكر بحق مقدار التبرع في صندوق PM”. أكد شاروخ أنه عرض هو وزوجته جوري خان مكاتبهما الشخصية للمساعدة في توسيع مرافق الحجر الصحي للمصابين.

وأشار أنه تم تجهيز مبنى مكون من أربعة طوابق ، والذي يقع في ضاحية خار ويست في مومباي ، بالأساسيات التي تستهدف النساء والأطفال والمسنين.

كما توجهت شركة بلدية مومباي الكبرى إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتشكر الزوجين على إيمائهما المدروس وفي الوقت المناسب.