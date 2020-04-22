سلمان خان يرفه عن متابعيه بالغناء لكورونا من الحجر المنزلي.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في أوقات رعب الفيروس التاجي الجديد ، لجأ العديد من مشاهير بوليوود إلى الموسيقى والشعر لإيجاد العزاء وكذلك للترفيه عن معجبيهم.

بينما لجأ النجمان كارتيك آريان وفارون داوان لموسيقى الراب ، استخدمت ديبيكا بادكون وهريثيك روشان هذه المرة لتعلم كيفية العزف على البيانو.

آخر المشاهير الذين انضموا الى تسلية متابعيهم هو سلمان خان. أعلن الممثل عن أغنيته بيار كارونا. والتي قال أنها ستصدر بالكامل على قناة الممثل على YouTube.

توفي التفاصيل، تقول صحيفة “تايمز ناو” بسبب فيروس كورونا الذي ينتشر في أجزاء واسعة من العالم، الى جانب تسببه في العزل الذاتي في الهند، اصثدر النجم الهندي الكبير سلمان خان أغنيته الجديدة “Pyar Karona” لمتابعيه.

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شارك خان أغنيته الجديد الذي يظهر فيها صوته فقط، وهو يغني لفيروس كورونا، في مشاركة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram في أثناء معاناته من الحجر الصحي في مزرعته في بانفيل.

في مثل هذه الحالة ، غالبًا ما يحاول الممثلون توعية المعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لكن في الآونة الأخيرة ، قدم سلمان خان فيديو أغنية جديدة عن كورونا.

في وقت سابق ، شارك الممثل رسالة تحذر الأشخاص الذين لا يتبعون تعليمات الحكومة ويواصلون التجوال في الخارج على الرغم من المخاطر.

وفي الفيديو البالغ مدته 10 دقائق ، أثنى سلمان على العاملين في مجال الرعاية الصحية ورجال الشرطة والمصرفيين للعمل في مثل هذه الأوقات العصيبة.