شكرا لقرائتكم خبر عن بشبشب على بدلة.. حمادة هلال: حفلات البيت حلوة ومرحرحة أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان حمادة هلال، مرتديا "شبشب" وفوقه "بدلة"، خلال إحدى حفلاته الموسيقية التى نظمها فى المنزل، تنفيذا للتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، واصفا هذه الحفلات بـ"المرحرحة أوى".





ونشر هلال، الصورة عبر حسابه على انستجرام، وصحبها بتعليق: "حفلات البيت حلوة أوى ومرحرحة أوى أوى".



حمادة هلال

من ناحية أخرى، طرح حمادة هلال مؤخرا، كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البندارى وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام، وسبقه كليب فى عيد الأم بعنوان "ست الناس"، وهى الأغنية التى أهداها إلى كل الأمهات، بعدما طرحها على طريقة الفيديو كليب مؤخراً.

واحتفل مؤخراً حمادة هلال بحصوله على درع يوتيوب لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه قد حصل عليه فى وقت قصير رغم قلة الأعمال، وكتب على صورته بصحبة الدرع "كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطى المليون مشترك على اليوتيوب فى وقت قصير رغم قلة الأعمال فى القناة وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكم بيا وأسعدكم".

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على جانب آخر يغيب النجم حمادة هلال عن مارثون دراما رمضان المقبل للمرة الأولى بعد مشاركته فى السباق الرمضانى خلال آخر ثلاثة مواسم، حيث تعد آخر أعماله هى بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.